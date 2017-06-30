الكونجولي مبومبو شبابيا ثلاثة مواسم

الرياض ـ علي الحدادي وسلطان العتيبي | Saturday, 01 July 2017 - 00:00 am

اقتربت إدارة نادي الشباب من التوقيع مع المهاجم الكونجولي إدريس مبومبو لمدة ثلاثة مواسم مقابل 250 ألف دولار .

ولعب مبومبو 31 مباراة الموسم الماضي مع نادي زيسكو يونايتد الزامبي في الدوري وسجل 20 هدفاً ولعب في دوري أبطال إفريقيا 12 مباراة وسجل 5 أهداف.

من جهة أخرى، التحق المحترف الأرميني في صفوف الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشباب "ماركوس بيزلي" مساء أمس الجمعة بمعسكر الفريق المقام في مدينة سيفيلد في النمسا، وكان في استقباله محمد الشمراني إداري الفريق.

وعلى صعيد التدريبات، ركز سامي الجابر مدرب الفريق الشبابي على الجوانب التكتيكية خلال التدريبات التي جرت أمس على فترتين صباحية ومسائية في معسكره الإعدادي المقام حالياً في مدينة إنسبورك في النمسا.

وشهدت الحصة الصباحية التي انطلقت عند الساعة التاسعة والنصف تركيز الجهاز الفني على تعزيز النواحي اللياقية، إذ أجرى الأرجنتيني "إخوان ألفانو" مدرب اللياقة عدداً من التدريبات اللياقية التي استمرت قرابة الساعتين.

وفي الفترة المسائية التي انطلقت عند الساعة الخامسة والنصف، عمد سامي الجابر إلى تطبيق عدد من الجمل التكتيكية، من خلال اللعب من لمسة واحدة والتمريرات القصيرة والطويلة، فيما خضع الحارسان عبدالله السديري وفهد الحبيب إلى تدريبات خاصة برفقة "مارلون بيرسفور" مدرب الحراس.

من جانبه، أكد أحمد المسعود مدير المركز الإعلامي في نادي الشباب أن جميع الأسماء التي تم اختيارها تحظى بثقة واهتمام كبيرين من المدرب سامي الجابر وأنه لا صحة لما تردد عن نية النادي الاستغناء عن أي لاعب حالياً سواء سلطان الدعيع أو غيره، مشيراً إلى أن المعسكر الشبابي سيستمر 24 يوماً.