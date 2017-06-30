الهلال يواجه هانوفر في النمسا

الرياض ـ حمد الصويلحي | Saturday, 01 July 2017 - 00:00 am

تقــرر أن يواجــه الفريق الأول لكرة القــدم في نادي الهلال نظيره هانوفر الألماني، أحد أندية الدرجة الممتازة في الدوري الألماني، خلال معسكر الهلال الإعدادي في النمسا الذي سينطلق يوم 11 يوليو الجاري ويستمر حتى 31 من الشهر ذاته.

وينتظر أن يلعـــب الهلال مباريات ودية أخرى في النمسا، إذ أجرت إدارة الهلال اتصالات مع نظيرتها قيصري سبور التركي لبحث إمكانية خوض مباراة ودية تجمع الفريقين في معسكر النمسا. من جانب آخر، عقد البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب فريق الهلال اجتماعاً مساء أمس الجمعة مع وكيل أعماله لمناقشة العرض الذي قدمته إدارة الهلال لتمديد عقده الحالي الذي ينتهي بعد عام واحد وذلك لمدة موسم إضافي مع أفضلية التجديد لموسم آخر، ومن المنتظر أن يرد اللاعب على عرض الهلال خلال الأيام المقبلة.