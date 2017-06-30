يسيتش يعترف: الدوري السعودي صعب

الدمام ـ خالد الشايع | Saturday, 01 July 2017 - 00:00 am

قاد الصربي ميودراغ يسيتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتفاق أمس الجمعة التدريب الأول له مع الفريق بعد وصوله صباح أمس إلى الدمام.

وأكد يسيتش سعادته بعودته مرة أخرى للدوري السعودي بعد أعوام من رحيله بعد قيادته لفريق نجران، متمنياً أن ينجح في ترك بصمة مميزة في تجربته الجديدة.

وكشف يسيتش في تصريحات صحفية أنه لم ينقطع عن متابعة أخبار الدوري السعودي خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أنه ما زال على اتصال مع بعض اللاعبين الذين ارتبط معهم بعلاقة وطيدة خلال عمله في السعودية.

واعترف يسيتش بصعوبة المنافسة في الدوري السعودي لقوة الفرق، مؤكداً أنه سيعمل مع الاتفاق على بناء فريق قوي قادر على أن يكون نداً لكل الفرق.

واعترف أن ملامح عمله ستبدأ في الوضوح خلال معسكر تركيا، إذ ستكتمل عناصر الفريق وسيخوض عدداً من المباريات الودية، لافتاً إلى أن مشاركة الاتفاق في دورة تبوك الدولية ستكون فرصة للوقوف على شكل الفريق قبل الدخول في منافسات الدوري.