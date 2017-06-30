الخليج ينتظر جورجينهو وجلمار

الدمام ـ الرياضية | Saturday, 01 July 2017 - 00:00 am

تنطلق مساء اليوم السبت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في نادي الخليج على ملعب النادي بسيهات تحضيراً للموسم الجديد تحت قيادة الروماني تيدور المدرب الجديد للفريق الذي سيصل فجر اليوم إلى سيهات برفقة مدرب اللياقية.

ومن المقرر أن ينضم الوطني تيسير آل نتيف مدرب الحراس إلى الجهاز الفني بعدما جددت إدارة النادي التعاقد معه للموسم الثالث على التوالي.

وكان تيدور قد عقد عدة اجتماعات مع جهاز إدارة الكرة لرسم خارطة الفريق قبل خوض منافسات الدوري، وأوصى بالتعاقد مع المهاجم البرازيلي جورجينهو ومواطنه جلمار لدعم خط الهجوم، إذ من المنتظر وصولهما خلال الأيام المقبلة.