نهاية الأسبوع.. دوخة في تدريبات أحد

المدينة المنورة ـ ذياب الحجيلي وسعود الحبيشي | Saturday, 01 July 2017 - 00:00 am

يشارك عز الدين دوخة حارس منتخب الجزائر لكرة القدم نهاية الأسبوع الجاري في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في نادي أحد بعد توقيعه لاعباً محترفاً في صفوف أحد، ليصبح ثاني حارس أجنبي يحترف في الدوري السعودي، بعد المصري عصام الحضري، الذي انضم إلى فريق التعاون قبل يومين.

وأوضح محمد العلوي أمين عام أحد المشرف العام على جهاز الكرة في النادي أن العقد مدته موسم واحد قابل للتجديد، مؤكداً أن اللاعب وقع على العقد بالإيميل وأرسل صورة من المخالصة المالية مع ناديه لحسين داي، كاشفاً أن لاعبين برازيليين سيصلان هذا الأسبوع للخضوع للتجربة الفنية بطلب من الوطني عبدالوهاب الحربي مدرب أحد قبل الإعلان عن أسماء اللاعبين الأجانب المتوقع مشاركتهم في المعسكر الذي سيقام في القاهرة منتصف الشهر الجاري.

ولعب دوخة (30 عاماً) لعدد من أندية الجزائر منها اتحاد حراش وشبيبة القبائل ومولودية بجاية ومولودية الجزائر وأولمبي الشلف وأخيراً مع حسين داي، وشارك لأول مرة مع منتخب الجزائر في التصفيات الإفريقية في 2011، كما تم استدعاؤه للمنتخب الجزائري ضد المغرب، في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2012، وكانت آخر مشاركة له مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا 2015.