فحوصات طبية في الفيحاء

المجمعة ـ محمد السناني | Saturday, 01 July 2017 - 00:00 am

يصل اليوم السبت إلى الرياض الروماني "جالكا" مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفيحاء للوقوف على جاهزية الفريق قبل بداية الموسم الرياضي.

ومن المقرر أن يخضع لاعبو الفيحاء اليوم السبت وغداً الأحد إلى الفحوصات الطبية على أن يغادر الفريق إلى النمسا بعد غد الإثنين لإقامة معسكره الإعداد الخارجي الذي سيستمر لمدة 25 يوماً قبل انطلاقة الموسم الرياضي الجديد. وسيغادر محمد الدهش نائب المشرف على الفريق الأول لكرة القدم وسليمان العمار مدير الفريق إلى النمسا غداً الأحد للوقوف على إنهاء ترتيبات المعسكر.