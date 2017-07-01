جالكا يصل الرياض لقيادة الفيحاء

الرياض - الرياضية | Saturday, 01 July 2017 - 12:15 pm

وصل إلى مطار الملك خالد بالرياض في وقت مبكر من صباح اليوم السبت المدير الفني الجديد الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء الروماني كونستانتين جالكا وذلك لبدء مهمته رسمياً مع الفريق المتأهل حديثاً لدوري المحترفين السعودي .



وذكر المركز الإعلامي لنادي الفيحاء أن جالكا وصل للرياض وبصحبته اعضاء الجهازين الفني والطبي للفريق .



وكان الفيحاء تعاقد مع جالكا صاحب التجربة السابقة مع نادي التعاون لقيادة الفريق ضمن جهود الإدارة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل الظهور الأول في الدوري .