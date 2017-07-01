رشيدي ضمن اهتمامات الرائديين

بريدة ـ الرياضية | Sunday, 02 July 2017 - 00:00 am

أكدت لـ "الرياضية" مصادر مقربة من الحارس الكويتي خالد الرشيدي، أنه غير مقتنع بالعرض الذي قدمه له نادي الرائد، بسبب ضعف المردود المادي، حيث إن ما يتقاضاه حاليًا مع ناديه السالمية أعلى من العرض المقدم له.

وأكدت المصادر ذاتها، أن الرشيدي لا يمانع في الاحتراف بالدوري السعودي متى ما وجد العرض المناسب، خاصة أن الحارس لا يرغب في مغادرة منطقة الخليج بسبب ظروفه الخاصة، رغم تلقيه عددًا من العروض في الدوري التركي.

ووضعت إدارة نادي الرائد فايز الرشيدي الحارس العماني، ضمن ملف الحراس الذين ترغب في ضمهم، في حال تعثر المفاوضات مع الرشيدي.

وعلى الصعيد الميداني، واصل الفريق تدريباته تحت إشراف الجزائري توفيق روابح، بمشاركة جميع اللاعبين، باستثناء ثنائي الوسط البرازيلي دانيال أمورا، وويندر لويس اللذين يتوقع وصولهما اليوم، بعد حصولهما على تأشيرة الدخول للأراضي السعودية.

وتركزت التدريبات على رفع المعدل اللياقي، والجري حول الملعب.