البوروندي أميسي تعاونيا ثلاث سنوات

بريدة ـ الرياضية | Sunday, 02 July 2017 - 00:00 am

أعلنت إدارة التعاون أمس تعاقدها مع المهاجم الدولـــي البورونــدي سيدريك أميســــي "27 عامًا"، لمدة ثلاث سنوات، بتوصية من البرتغالي جوزيــه جوميز مدرب الفريق، وتمت إجراءات توقيع العقـــد بمدينة دبي الإماراتية، بحضور محمد القاســم رئيس النادي وعبد الله الفوزان مسؤول الاحتراف.

وبذلك ينضم أميسي إلى الرباعي عصام الحضري، وريــكاردو ماتشـــادو، وســــاندور مانويـل، والحاج كمارا بوصفهم لاعبين أجانب في صفوف الفريق التعاوني.

وقدم علي الشايعي نائب الرئيــس، شكره وتقديره لتركي آل الشيخ الرئيس الفخري للنادي، ولأعضاء المكتب التنفيذي علـى دعمهم الســخي، وإسهامهم في تعاقدات النادي المحلية والأجنبية، وتقــديم كل مـا يخــدم النادي من أجل الظهور بصورة مشرفة تليق بسكري القصيم.