النصر يستخدم أجهزة حديثة في معسكر تركيا

الرياض ـ حواس العايد | Sunday, 02 July 2017 - 00:00 am

خصص البرازيلي ريكاردو جوميز مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر أمس، تدريبات الفترة الصباحية في معسكر مدينة زودتشي التركية، 180 كيلو مترًا من إسطنبول، لتمارين التقوية في صالة الحديد، باستخدام أجهزة حديثة وكذلك للسباحة، فيما خصص الفترة المسائية للجوانب اللياقية والفنية.

وركز في تدريبات المساء على السرعة والجري حول الملعب، ثم قسم اللاعبين إلى مجموعات طبق فيها عددًا من الجمل التكتيكية والفنية، وكذلك ركز على دقة التمريرات البينية القصيرة واللعب من لمسة واحدة ومن لمستين، والتحرك من دون كرة.

واختتم التدريب بمناورة على نصف ملعب اعتمد فيها على الضغط على حامل الكرة.