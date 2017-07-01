الفتح يطارد برازيليا.. والجبال يصل اليوم

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Sunday, 02 July 2017 - 00:00 am

أكدت لـ"الرياضية" مصادر رسمية، في نادي الفتح، عن قرب تعاقد الإدارة مع لاعب وسط برازيلي من أجل دعم صفوف الفريق في الدوري السعودي للمحترفين، بناءً على توصية من التونسي فتحي الجبال مدرب الفريق، الذي تأجل وصوله للأحساء إلى اليوم الأحد.

من جهة أخرى، استكمل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم أمس اختبارات "اليويو" اللياقية، التي أقيمت على ملعب النادي الرئيسي، حيث أدى اللاعبون الاختبارات عبر محطات متنوعة وموزعة على نصف مساحة الملعب، والجـــري بســـرعات متفاوتة باستخـــــدام الكرة، ثم خضع اللاعبون لتدريبات بالكرة.