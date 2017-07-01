الأخضر يستبعد أربعة ويستعيد تنبكتي

الرياض ـ عبدالإله المرحوم | Sunday, 02 July 2017 - 00:00 am

استبعد الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأولمبي الرباعـــي حســـن القيد وعبدالرحمن خيراللـــــه، وعبدالرحمـــن العبـــود وعبدالمجيد السوط، بسبب تعـــرض الأول للإصابــة في وتر العضلة الأمامية، والثاني لمعاناته من آثار العملية الجراحية التي أجريت له سابقا، والثالث لشعوره بالآلام جراء إصابته في عضلة الفخذ، والأخير لأسباب فنية.

واعتمد صالح المحمدي مدرب المنتخب خلال الحصة التدريبية التي جرت صباح أمس في ملعب إعداد القادة بالرياض ضمن معسكره الإعدادي استعدادا لتصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2018 على الجوانب اللياقية وتقوية العضلات.

وشارك في تدريب أمس المسائي حسان تنبكتي الذي حرمته الإنفلونزا من تدريب أمس الأول ، وغاب محمد البقعاوي لتعرضه لإنفلونزا حيث فضل الجهاز الطبي بقيادة الجزائري رياض تركي منحه راحة .

ويلعب الأخضر أربع مباريات ودية قبل انطلاقة التصفيات في الـ 19 من يوليو الحالي، حيث يلتقي نظيره الإماراتي مرتين، الأولى غدا الإثنين والثانية في الخامس من يوليو، بالإضافة لتجربتين أمام منتخب لبنان الأولمبي يومي 10 و 12 يوليو الجاري في الرياض.

ويواصل الأخضر اليوم تدريباته بحصة تدريبية واحدة خفيفة ستجرى عند الساعة السابعة مساءا لوضع اللمسات الأخيرة للقاء الإمارات.