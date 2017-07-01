رياح التغيير تهب على الاتفاق

الدمام ـ أحمد البريك | Sunday, 02 July 2017 - 00:00 am

استـوعبـت إدارة الاتفـاق الأخطاء التي وقعت فيها الموسم الماضـي، وبدأت في تجهيز الفريق منذ وقت مبكر، وفق رؤية جديدة، لا يكون المدرب هو المتحكم فيها، خوفًا من تكرار فقدان اللاعبين بسبب آراء شخصية، وحتى لا يتكرر تغيير المدربين، فكانت البداية مع لجنة فنية تشرف على عمل الجهاز الفني، وتناقش عمله وقراراته، تضم عمر باخشوين وصالح خليفة وسمير هلال ومحمد الدوسري، وهي من قام باختيار ملفات المدربين، واللاعبين غير السعوديين، وانتهت باختيار الكويتي فهد الهاجري، والعراقي أحمد أبراهيم، كأول لاعبين غير سعوديين للاتفاق هذا الموسم، لينضما إلى الإسباني كاليخون.



تغييرات كثيرة

من المؤكد أن هناك تغييرات كثيرة ستطرأ على خارطة الاتفاق الموسم المقبل، فمع أن حسن كادش قائد الفريق سيستمـر مع الفريق للموسم المقبل، بعد أن فشلت صفقة انتقاله للأهلى، إلا أن محمد كنو نجم الفريق سيكون أول الراحلين بعد أن توصلت إدارة الاتفاق إلى صيغة مناسبة لانتقاله إلى الهلال، بعد أن ضمن الحصول على ثلاثة ملايين ريال، ستكون مفيدة لسد العجز الذي تعاني منه خزينة النادي، والذي يبلغ ثمانية ملايين ريال.



عودة الصيعري والحبيب

يعود محمد الصيعري وحسن الحبيب لتمثيل الفريق، بعد أن انتهت إعارة الأول للتعاون، وتم تجديد عقد الثاني، وكان اللاعبان رحلا عن الاتفاق بسبب قرار فردي من الإسباني جاريدو مدرب الفريق السابق، وهو القرار الذي ثبت لاحقًا أنه غير صحيح، وتأثر الاتفاق منه كثيرًا.

وشهدت انطلاقة تمارين الفريق مشاركة الحبيب وكادش، فيما حصل الصيعري على إجازة زواج، أما كنو فلم يدخل نادي الاتفاق، بعد أن قررت الإدارة عدم دعوته للتمارين طالما سينتقل للهلال.



تجاوز الأخطاء

يؤكد بدر العبد الكريم عضو شرف الاتفاق، أن كل التغييرات التي حصلت في النادي هذا الموسم، هي اعتراف منهم بالأخطاء التي وقعوا فيها الموسم الماضي، ويقول للـرياضـيـة: "نحـن كـإدارة معترفون بالأخطاء التي وقعنا فيها، ومنها أن بعض القرارات تم إسنادها بالكامل للمدرب نفسه، كإعارة اللاعبيـن أو إبعادهم، وبعد أن نقرر إبعاد المدرب يأتي المدرب الجديد ويستغرب لماذا تم إبعاد هؤلاء اللاعبين، وأنه كان يحتاج إليهم، لهذا تم تشكيل اللجنة الفنية بمشاركة المدرب ليكون القرار لها، فعندما يقرر المدرب عدم حاجته إلى اللاعب لا بد أن يكون ذلك بموافقة اللجنة الفنية، خاصة في القرارات المصيرية التي تتعلق باللاعبين".