التاريخية قادتني إلى الاتفاق

حوار - حماد الدوسري | Sunday, 02 July 2017 - 00:00 am

أكد فهد الهاجري مدافع المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم المنضم إلى فريق الاتفاق، أن تحقيقه للرباعية التاريخية مع الكويت فريقه السابق جعله يبحث عن تحد آخر خارج الحدود.

مبينا أنه لم يتردد في الموافقة على عرض الاتفاق الذي كان أفضل العروض التي وصلته. واعترف المدافع الكويتي في حواره مع "الرياضية" بأن الظروف التي تعاني منها الكرة الكويتية وتعليق مشاركاتها دوليا أثرت بشكل كبير على اللاعب الكويتي الذي يفتقد في الأصل للاحتراف، غير أنه شدد على أن كل هذه الظروف لم تتسبب في هبوط مستوى اللاعب الكويتي، مؤكدا أنه واثق من قدرته على النجاح مع ناديه الجديد:



- كيف كانت بداية المفاوضات مع الاتفاق ؟

بدأت في السنة الماضية بعرض رسمي، ولكن مررت بموسم صعب مع نادي الكويت حققنا فيه الرباعية التاريخية، وبعد فتح المفاوضات هذا الموسم وافقت دون تردد.

- لماذا اخترت الاتفاق هل لأنه العرض الوحــيـد الذي وصــلــك أم لأهداف أخرى ؟

لا كــانــت هناك عروض كثيرة أخرى من أنــديـــة ســــعوديـة وقطرية، ولكن فضلت الاتفاق لأنـــه فريــق على مستوى كبـيــر وإدارة جديدة تعمل لمصلحة الفريق وتطـــــويره وكانت حريصـة علـى التعاقد معي منذ الموسم الماضي.

- تفاوتت تجربة اللاعبين الكويتيين في الملاعب السعودية. من ترى أنه الأكثر نجاحا ولماذا ؟

هناك العديد من النجوم حصلوا على فرص كثيرة في الدوري السعودي أبرزهم بشار عبدالله وبدر المطوع وفهد الرشيدي وفهد الأنصاري وجاسم الهويدي وبدر حجي ونجحوا نجاحاً باهراً لأنهم وضعوا بصمة كبيرة في أنديتهم.

- يـمــــلك الــــــــدوري الســـــعودي مهاجمين على مستوى عال، كيــف تستطيع مواجهتهم ومن تعتقد أنه سيكون الأصعب؟

نعـم هناك مهاجـمــــون على مسـتوى عال جداً ولكن مواجــهـتــم ليست بالصعـبــة، واللاعب لابد أن يكـون واثقاً من إمكـانيـاتـه وجاهزا لمواجهة أي لاعب أو أي مهاجم بالتحديد مهما كان اسم هذا المهاجم، لأن المدافع الذي لا يثق في قدراته عليه أن يترك الملعب لغيره.

- ما الفــوارق بين الـدوري الســــعودي والكويتي؟

الفوارق كثيرة وكبيرة جداً، وأهمها الاحتراف الذي يطبق على اللاعب السعودي الذي يفتقده اللاعب الكويتي، مع أن الأخير لا يقل عن الأول مهاريا، أيضا الملاعب المميزة والإعلام الكبير المركــز على الــدوري الســـعودي من كــل دول الخلـيــج والعرب والفرق القوية، حيث إن المسـتويات كـبيـرة والتنافس على أشده ولايمكن توقع نتيجة أي مباراة والحضور الجماهيري الكبير في كل المباريات.

- هل أثرت أزمة الكرة الكويتية وابتعاد الأزرق عن المحافل الدولية في اللاعب الكويتي؟

باختـــصـار نعــم، وأتمنى أن نتجاوز هذه الأزمة وأن ترجع الكرة الكويتية لسابق عهدها بإذن الله، فمن الصعب على أي لاعب أن يبرز ويحقق النجاح في وقت لا توجد فيه مشاركات دولية للمنتخب، هذا صعب.

- عقد لمدة عام. هل كان المحفز له الأمور المالية أم أن هناك أهدافاً أخرى لك؟

لا.. ، أنـا في سـن ٢٥ وأبحث عن تجربة احـتـرافـية، خصـوصاً بعد تحقيق الرباعيـة التاريخيــة مع نـادي الكويت وفرصة كبيرة أن ألعب في أفضل دوري في الخليج وهذه فرصة كبيرة لن أفوتها.

- هل تتابع الدوري السعودي في المواسم الماضية ؟

نعـم، وأعتقـد أنـه لايوجـــد رياضـــــي خليجي لايتابع الدوري السعودي.

- من يعجـبــك من اللاعبين السعوديين في الفترة الأخيرة ؟

هنـاك الكـثـيـر من اللاعبين المميزين، منهم على سـبيل المثال محمد البريـك لاعـب الهلال، يحيى الشـهري لاعب النصر.