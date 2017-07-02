أرسنال يعرض 125 مليون جنيه استرليني لضم مبابي

لندن ـــ الألمانية | Sunday, 02 July 2017 - 11:52 am

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد أن نادي أرسنال يستعد لتقديم عرض خيالي لضم كيليان مبابي نجم موناكو الفرنسي.

وذكرت صحيفة "ذي ميرور" اليوم الأحد أن أرسنال على استعداد لدفع 125 مليون جنيه استرليني لضم مبابي 18/ عاما./

وبات مبابي محور الحديث في سوق الانتقالات الصيفية الحالية ،بعد المستوى الرائع الذي قدمه مع موناكو، حيث قاد الفريق إلى المربع الذهبي بدوري أبطال أوروبا، بجانب الفوز بلقب الدوري الفرنسي.

ويحاول الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال استغلال علاقاته في بلاده من أجل حسم صفقة مبابي، وسط منافسة شرسة من جانب العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، وعلى رأسها ريال مدريد بطل الدوري الاسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وتحدث فينجر مع ويلفريد والد مبابي، الذي له تأثير بالغ على مسيرة إبنه.

وقال فينجر لوالد مبابي أنه إذا انتقل اللاعب لريال مدريد، فإنه قد يبقى أسيرا لمقاعد البدلاء، ولكنه سيحظى بفرصته كاملة في ارسنال.