رئيس بوليفيا يهنئ ميسي على الزواج عبر تويتر

لا باز ـــ الألمانية | Sunday, 02 July 2017 - 12:13 pm

هنأ الرئيس البوليفي ايفو مورالس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمناسبة زواجه من صديقته ، وأم طفليه ، أنتونيلا روكوزو في مدينة روساريو الأرجنتينية مساء الجمعة.

وكتب مورالس عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي "إلى أحد الأشقاء العظماء في الرياضة، أخي ميسي كل التهنئة على الزواج، إلى الأمام".

ويعد مورالس من أشد المعجبين بميسي ويحتفظ بقميص نجم برشلونة في متحف الثورة الديمقراطية والثقافية في اورينوكا.