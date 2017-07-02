اتلتيكو مدريد يربط نيجيز بشرط جزائي 150 مليون يورو

مدريد ـــ الألمانية | Sunday, 02 July 2017 - 12:11 pm

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد أن نادي اتلتيكو مدريد الاسباني ربط نجمه الشاب ساول نيجيز بشرط جزائي بقيمة 150 مليون يورو.

وأعلن اتلتيكو أمس السبت عن تجديد عقد نيجيز لمدة تسعة اعوام حتى 2026 .

وأشارت صحيفة "ماركا" اليوم الأحد إلى أن اتلتيكو وضع شرطا جزائيا بقيمة 150 مليون يورو في العقد الجديد للاعب، من أجل إحباط الاهتمام الكبير الذي يحظى به اللاعب من أكبر الأندية الأوروبية خاصة بعد تألقه اللافت في كأس أمم أوروبا للشباب تحت 21 عاما.

وقال خوسيه لويس كامينيرو مدير الكرة في اتلتيكو للموقع الرسمي للنادي "ساول قدوة لجميع اللاعبين الشباب بالنادي".

وأضاف "إنه نموذج لكيفية تطوير الذات والعمل من أجل الفريق، ونموذج للصلابة داخل الملعب".