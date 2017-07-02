الفيحاء يوقع عقداً مبدئياً مع التشيلي فرنانديز

الرياض ــ الرياضية | Sunday, 02 July 2017 - 13:00 pm

وقعت إدارة نادي الفيحاء عقداً مبدئياً مع المهاجم التشيلي روني فرنانديز لمدة ثلاث سنوات ليمثل الفريق في الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين .



واشترطت ادارة النادي اجتياز اللاعب للفحص الطبي خلال معسكر الفريق الأول لكرة القدم الذي سيقام بالنمسا .



الجدير بالذكر ان فرنانديز الذي يبلغ من العمر 26 عاما كان يلعب لفريق بوليفار البوليفي .



وكان نادي الفيحاء قد أعلن أخيراً عن برنامجه التحضيري استعداداً لمنافسات الموسم المقبل للدوري السعودي للمحترفين حيث تقرر أن يبدأ تجمع لاعبي الفيحاء يوم الأحد على أن يخضع اللاعبين للفحص الطبي والبدني يومي 3 و4 يوليو على أن تغادر بعثة الفريق إلى النمسا لإقامة معسكر تحضيري للموسم الجديد في 5 يوليو ويستمر حتى 30 يوليو.