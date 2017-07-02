اتحاد القدم يعايد منسوبيه بحضور البطي

الرياض ـــ الرياضية | Sunday, 02 July 2017 - 15:18 pm

نظم الاتحاد السعودي لكرة القدم صباح اليوم الأحد حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك مع أول أيام العمل الرسمي عقِب عودة الموظفين من الإجازة وذلك بمقر الاتحاد بمدينة الرياض.



وحضر حفل المعايدة الأمين العام للاتحاد عادل البطي، وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المسابقات الدكتور خالد بن مقرن، وعدد من أعضاء لجان الاتحاد ومديري الإدارات ومنسوبي الاتحاد.



وجرى خلال الحفل تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة العيد المبارك كما قدّم عادل البطي خلال الحفل تهانيه لمنسوبي الاتحاد بعيد الفطر، سائلًا المولى أن يحفظ الوطن وأمنه، وأشاد البطي خلال حفل المعايدة بالجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبي الاتحاد، مطالبًا إياهم بضرورة العمل على مواصلة العطاء للارتقاب بالعمل داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم.



يذكر أن تنظيم حفل المعايدة يأتي في سبيل تعزيز التواصل البناء بين منسوبي الاتحاد، بما يثري بيئة العمل التي يتبناها الاتحاد ويعدها ركنًا أساسيًا في عمله.