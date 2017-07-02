بلاتر يعتزم زيارة روسيا خلال كأس العالم 2018

زوريخ ـــ رويترز | Sunday, 02 July 2017 - 16:32 pm

قال سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) السابق لصحيفة زونتاجسبليك السويسرية إنه يعتزم السفر الى روسيا عندما تستضيف كأس العالم المقبلة في 2018.

ويقضي بلاتر حاليا عقوبة إيقاف لست سنوات عن كل الأنشطة المتعلقة بكرة القدم فرضتها عليه لجنة القيم بالفيفا بعد فضيحة فساد ضربت الاتحاد الدولي.



وكان بلاتر قال سابقا إن محاميه نصحوه بعدم السفر الى الخارج وسط تحقيقات دولية.



وردا على سؤال هل سيذهب الى روسيا خلال البطولة العام المقبل؟ قال بلاتر (81 عاما) "نعم بالقطع. (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين وجه لي الدعوة".



وتابع "ربما لا أستطيع إدارة مباريات في كأس العالم لكني أستطيع القيام بأي شيء اخر".



وقال بلاتر في وقت سابق هذا العام إنه ليس مشتبها به في تحقيقات فساد مرتبطة بكرة القدم تجريها الولايات المتحدة حاليا.

لكنه مع ذلك يواجه اجراءات جنائية في سويسرا على الرغم من انه لم توجه له اتهامات رسمية حتى الان.



وأدانت السلطات الأمريكية عشرات من مسؤولي كرة القدم السابقين ومن بينهم مسؤولون في الفيفا في 2015 بسبب مخالفات مزعومة في فضيحة الفساد.



ولم يكن بلاتر بينهم على الرغم من انه قال بعدها إن المحامي الخاص به نصحه بعدم السفر الى الخارج.



وعوقب بلاتر وميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الاوروبي للعبة السابق بالإيقاف عن ممارسة كل الأنشطة الرسمية المتعلقة بكرة القدم في 2015.

وكانت مدة العقوبة ثماني سنوات في بادئ الامر بسبب انتهاك لوائح القيم فيما يتصل بحصول بلاتيني على مليوني فرنك سويسري من الفيفا بناء على موافقة من بلاتر في 2011 نظير أعمال قام بها لاعب منتخب فرنسا السابق للاتحاد الدولي قبل ذلك بعشرة أعوام.

وتم تخفيض عقوبة بلاتر في وقت لاحق إلى ست سنوات.

وعبر بلاتر عن ثقته في مشاركة روسيا في كأس العالم على أرضها رغم مزاعم المنشطات.

وقال الفيفا الاسبوع الماضي إنه لا يزال يحقق في مزاعم عن تورط لاعبي كرة قدم في روسيا في برنامج ممنهج لتعاطي المنشطات برعاية الدولة ضرب العديد من الرياضات في البلاد.

وقال بلاتر في مقابلة اليوم الاحد "الروس سيشاركون. في كأس العالم 2014 أجريت اختبارات كثيرة للكشف عن المنشطات وخضع لها الروس أيضا.

وتابع "لا أعتقد حدوث أي مخالفة تتعلق بالمنشطات. لكن دعونا ننتظر".