البرتغال تطيح بالمكسيك وتحتل المركز الثالث في كأس القارات

الفرنسية - الرياضية | Sunday, 02 July 2017 - 17:37 pm

حلت البرتغال بطلة أوروبا ثالثة في كأس القارات لكرة القدم 2017، بفوزها على المكسيك 2-1 اليوم الاحد على ملعب سبارتاك في موسكو.



وسجل للبرتغال بيبي عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من المباراة 90+1، فيما سجل ثانياً أدريان سيلفا عند الدقيقة 104 من ركلة جزاءفي الشوط الإضافي الأول، وسجل هدف المكسيك الوحيد لويس نيتو عند الدقيقة 55 خطأ في مرمى منتخب بلاده



وتلتقي المانيا بطلة العالم مع تشيلي بطلة أميركا الجنوبية اليوم في سان بطرسبورغ في المباراة النهائية.