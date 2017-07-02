اتحاد القدم يوقع عدداً من العقود مع مدربين سعوديين لقيادة الأخضرالأولمبي

الرياض - الرياضية | Sunday, 02 July 2017 - 18:23 pm

وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد، عقودًا تدريبية لعددٍ من المدربين الوطنيين، وذلك للإشراف على منتخبنا الوطني الأولمبي الذي يقيم معسكره الحالي في الرياض، استعدادًا للمشاركة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2018م في الصين.



وأبرم الاتحاد عقدًا مع المدرب صالح المحمدي ليعمل بموجبه مدربًا لمنتخبنا الأولمبي، وماجد الطفيل مساعدًا للمدرب، ومشاري الصيرم مدربًا للياقة، وأحمد البحيري مدربًا للحراس.



وسبق للمدرب صالح المحمدي أن شغل منصب مساعد مدرب منتخبنا تحت 11 عامًا، ومساعدًا لمدرب منتخبنا للشباب المشارك في كأس العالم 2017م، ومساعدًا لمدرب منتخبنا الأولمبي في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2016م وبطولة مجلس التعاون للمنتخبات الأولمبية السادسة 2015م.



في حين سبق لمساعد المدرب ماجد الطفيل العمل مساعدًا لمدرب الفريق الأول بنادي العروبة، ومدربًا للفريق الأول بنادي هجر، كما عمل مدربًا للفريق الأول بنادي الشعلة، ويشغل حاليًا عضوية اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم.



وأشرف مدرب اللياقة مشاري الصيرم على منتخبنا الوطني للناشئين، وكذلك عمل مدربًا للياقة في أندية الشباب والرياض والشعلة.



كما عمل مدرب الحراس أحمد البحيري سابقًا في منتخبنا الوطني للشباب، كما أشرف على تدريب عدد من الأندية، بالإضافة إلى إشرافه على عدد من الدورات التدريبية لحراس المرمى.



إلى ذلك، أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف على المنتخبات السنية طلال آل الشيخ أن هذه العقود تأتي دعمًا من الاتحاد السعودي للمدربين الوطنيين، وثقةً بهم في قيادة المنتخبات السنية، مبيًنًا أن مجلس إدارة الاتحاد وضع في سلسلة اهتماماته دعم وتأهيل المدرب الوطني وفق أعلى المعايير، والمساهمة في تطوير مستوياتهم وإتاحة الفرصة لهم في سبيل الإرتقاء بالمدربين الوطنيين.