الهلال يلحق كادش بكنو الاتفاق

الرياض - حمد الصويلحي | Sunday, 02 July 2017 - 19:12 pm

بينت مصارد قريبة من البيت الهلالي لـ "الرياضية" أن إدارة الهلال توصلت لإتفاق نهائي مع نظيرتها في الاتفاق لشراء عقد لاعبها حسن كادش والتوقيع معه في عقد يمتد لـ ٤ أعوام.



هذا ومن المنتظر أن تعلن الإدارة الهلالية التوقيع مع اللاعب رسمياً خلال الساعات المقبلة.



وجاء مبلغ عرض الهلال لإدارة الاتفاق بحسب المصادر ٦ مليون ريال، والذي رحبت به إدارة النادي الشرقي مبديةً موافقتها، بالإضافة إلى إعارة مدافع الهلال أحمد شراحيلي.



هذا وسيحصل اللاعب حسن كادش مع الهلال على مرتب سنوي يبلغ نحو ثلاثة ملايين ريال.



بشار إلى أن إدارة الهلال أنهت في الأيام الماضية حسمت ملف انتقال لاعب الاتفاق أيضا محمد كنو لصالحها.