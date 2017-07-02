مارك كلاتنبيرغ يقود مواجهة الأخضر والإمارات

الرياض - الرياضية | Sunday, 02 July 2017 - 19:41 pm

يقود الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ رئيس لجنة الحكام، المباراة الودية التي تجمع المنتخب السعودي الأولمبي ونظيره الاماراتي يوم غد الإثنين، عند الساعة 8،30 مساء على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" بالرياض، ويساعده فيصل القحطاني وعمر الجمل وخالد الطريس "رابعا".



وذلك ضمن استعدادات الأخضر السعودي للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2018، التي تستضيفها العاصمة الرياض خلال الفترة 19 – 23 يوليو الجاري.