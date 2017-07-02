المرداسي ينهي مشاركته في كأس القارات

الرياض - مصعب العمار | Sunday, 02 July 2017 - 20:33 pm

نجح الحكم الدولي السعودي فهد المرداسي وطاقمه المعاون المكون من السعودي عبدالله الشلوي ومحمد العبكري في قيادة مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس القارات التي جمعت بين المكسيك والبرتغال، وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، قبل أن تتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية وتفوز بها البرتغال بهدفين مقابل هدف.



وتعد هذه المباراة الثانية للمرداسي كحم ساحة وطاقمه في كأس القارات بعد قيادتهم لمباراتين الأولى بين المكسيك وروسيا، والتي استخدم فيها الحكم السعودي "تقنية الفيديو"، ويعتبر المرداسي أول حكم سعودي يستخدم هذه التقنية، وكانت المباراة الثانية بين منتخب البرتغال والمكسيك في تحديد المركز الثالث والرابع، فيما تواجد المرداسي حكماً "رابعاً" في لقاء المنتخب البرتغال والمكسيك بنصف نهائي البطولة.



وقاد المرداسي المباريات الثلاث بكل امتياز وكان محل الثقة الكبيرة التي اولاها له المسؤولين في لجنة الحكام الدولية وكان محل الثقة على من شكك في قدرات التحكيم السعودي وهو الامر الذي سيعطي الحكام السعوديين الثقة.



ويعتبر قيادة طاقم سعودي لمثل هذه المناسبات، فقد تم اختيار أطقم سعودية لقيادة نهائيات عديدة، سواء على المستوى الخليجي أو العربي أو الآسيوي، وقد نجحت في قيادة تلك المواجهات الحاسمة لبر الأمان.



يشار إلى أن فهد المرداسي قاد نهائي كأس العالم للشباب موسم 2015 يونيو.