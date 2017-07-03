حكومة الإرهاب استغلت أرواح ودماء عمال الملاعب

رصد - ابراهيم الجريس | Monday, 03 July 2017 - 00:00 am

دان تقرير لموقع "قطريليكس" الحكومة القطرية باستغلال عمال إنشاءات المباني الخاصة بمونديال 2022، والمقرر في دولة قطر.

وكشف التقرير مزيداً من الممارسات الوحشية للحكومة القطرية التي تسعى نحو تحقيق أحلامها في نيل شرف تنظيم المحفل العالمي الأهم على حساب أرواح ودماء العمال، الذين يواجهون ظروف عمل صعبة.

وألمح التقرير إلى تصاعد موجة الانتقادات الموجهة إلى اللجنة المنظمة للمونديال، بشأن معايير الأمان في مواقع بناء الملاعب، خاصة بعد ارتفاع الأرقام المعلنة من الحكومة القطرية إلى خمسة ضحايا، وهو ما يتناقض مع أغلب التقارير التي قدرت أعداد ضحايا مواقع العمل بـ1200 شخص.

وبعيداً عن أرواح ودماء العمال، تورطت الحكومة القطرية أيضاً في دعم الشخصيات والكيانات الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى قرار دول عربية منها السعودية ومصر والإمارات والبحرين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وأزهقت أعمال بناء ملاعب مونديال 2022 أرواح العديد من العاملين، ويبدو البريطاني زاك كوكس هو الأشهر، بعد سقوطه من بناء المنصة العالية لملعب خليفة الدولي مطلع العام الجاري.

وبحسب تقاريــر صحفية دولية، فإن زاك كوكس، وهو مهندس معماري، هبط من ارتفاع 39 متراً، الأمر الذي أدى إلى وفاته في يناير عام 2017.

وإلى جانب ذلك، أظهرت عمليات التحقيق أدلة تشير إلى أن الآلاف من النيباليين الذين يشكلون أكبر مجموعة من العمال في الدولة الصغيرة يواجهون الاستغلال والإساءات للمشاركة في عمليات بناء وتشييد مشاريع المونديال.

وأثارت سياسة التجاهل التي اتبعتها المؤسسات الحكومية القطرية في ملابسات وفاة العامل البريطاني انتقادات عديدة فيما يتعلق بحقوق العمال، في الوقت الذي تشير فيه التقارير الحقوقية إلى أنهم يعانون ظروفاً قاسية، كالعمل لمدة 18 ساعة يوميًّا، وعدم الحصول على أي يوم راحة طيلة خمسة أشهر مضت.