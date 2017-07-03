شواطئ ميامي تعد القحطاني

الرياض ـ الرياضية | Monday, 03 July 2017 - 00:00 am

اختار ياسر القحطاني قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، مدينة ميامي الأمريكية، لتكون محطة إعداد له للموسم الجديد، وعلى الرغم من تمتعه بإجازته السنوية، إلا أنه قرر أن يؤدي تدريبات انفرادية في صالة الحديد، إلى جانب تدريبات أخرى على شاطئ ميامي بالجري.

ووثق القحطاني الذي اتفق مع ناديه على التجديد لمدة عام، تدريباته من خلال تصويرها في مقاطع فيديو عبر حسابه الشخصي في "سناب شات"، بعد أن أوكل لأحد المقربين منه مهمة تصويره أثناء تأدية التدريبات.

وبدا من خلال مقاطع الفيديو التي يبثها القائد الهلالي بشكل يومي جاهزية بدنية لافتة، وللمرة الثانية على التوالي يختار القحطاني المدينة ذاتها من أجل قضاء إجازته السنوية.

يذكر أن ياسر القحطاني "36 عامًا"، انتهى عقده الاحترافي مع نادي الهلال، وينتظر أن يتم توقيع عقده الجديد الأسبوع المقبل بعد عودة الفريق الأول إلى التدريبات.