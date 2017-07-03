سياحة تبوك تكثف الجولات الرقابية
تبوك ـ واس | Monday, 03 July 2017 - 00:00 am
كثف فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك، جولاته التفتيشية على الفنادق ومرافق الإيواء السياحي بمنطقة تبوك خلال إجازة عيد الفطر المبارك. وشملت الجولات الميدانية المكثفة محافظات حقل وضباء والوجه وأملج وتيماء؛ للتأكد من جاهزية المرافق للنزلاء حسب البرامج المعتمدة من خلال التزام هذه المنشآت بجودة الخدمة والأسعار، ووضع قائمة الأسعار واللوحات الخاصة بالتراخيص ودرجة التصنيف. ونتج عن تلك الجولات تسجيل عدد من المخالفات على بعض المرافق. وأكدت الهيئة سعيها إلى تقديم أفضل الخدمات للسياح والنزلاء والزوار والقادمين إلى منطقة تبوك.