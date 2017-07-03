يشهد عكاظ في دورته الحادية عشرة التي ستنطلق في الثامن عشر من هذا الشهر، تنوعاً ثقافياً وتراثياً، حيث يدشن هذا العام "جادة الثقافة" وتحتضن فعاليات الخط العربي، وعروض النحت على الصخور، وأنشطة الرسم التفاعلي، وعروض التصوير