أمير تبوك ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد البلوي

تبوك ـ واس | Monday, 03 July 2017 - 00:00 am

نقل الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، أمس، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، والشعب السعودي، لوالد وأسرة الشهيد الرقيب محمد سعود فرج البلوي، سائلاً الله تعالى له الرحمة والمغفرة، وأن يتقبله الله مع الشهداء. جاء ذلك خلال زيارته لمنزل والد الشهيد بتبوك، بحضور اللواء الركن ظافر بن علي الشهري قائد المنطقة الشمالية الغربية. وقال: "ابنكم استشهد في ميدان الشرف والعز دفاعاً عن دينه ووطنه وحدود بلاده، والجميع يفاخر به".

من جانبه، أعرب والد الشهيد البلوي عن شكره للقيادة ولأمير منطقة تبوك، مؤكداً أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، وأن استشهاد ابنه في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.