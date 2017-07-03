“جادة الثقافة”.. جديد عكاظ

الطائف ـ الرياضية | Monday, 03 July 2017 - 00:00 am

يشهد عكاظ في دورته الحادية عشرة التي ستنطلق في الثامن عشر من هذا الشهر، تنوعاً ثقافياً وتراثياً، حيث يدشن هذا العام "جادة الثقافة" وتحتضن فعاليات الخط العربي، وعروض النحت على الصخور، وأنشطة الرسم التفاعلي، وعروض التصوير التاريخي، وجداريات سوق عكاظ، والرسم ثلاثي الأبعاد، والفن التشكيلي، ومعرض ألوان عكاظ، إضافة إلى فعاليات فتيان عكاظ. كما تشمل مسرح أطفال عكاظ للمواهب، وفصيح عكاظ للأطفال لتعليم تاريخ اللغة العربية، وراوية عكاظ، وتاجر عكاظ، ومجلس فتيان عكاظ، ورسوم تفاعلية للأطفال.