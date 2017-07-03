الجمهور يعشق اللون الشعبي

الرياض ـ الرياضية | Monday, 03 July 2017 - 00:00 am

أكد لـ"الريــاضية" محـمد بن إبراهيم بن قضعان الثنيان رئيس فرقة البيرق الأخـضـر للـفـنون الشعبية، أن فعاليات عيد الفطر لهذا العام كانت مميزة ومختلفة، والتفــاعل كان من الجمـيع، وقال: "مشاركتنــا كانت في موقع قصـر الحكم في مدينة الرياض لمدة ثلاثة أيام، وتميزت بالفــنون الشعبية مثل العــرضـة والسامـري والخبيتي والينبعـاوي. وقد احتضن قــصر الحكم آلاف الـزائــرين من الجمـهـور، وكان الإقبال عليـه بشكل كبير. وبهذه المناسبة أشكر الهيئة العامة للسيـاحـة والآثـار وشركــة أعالي لتنظيمهما الفعّال لهذه الفعاليات وإتاحتهما لنا الفرصة بالمشاركــة، كما أننا شاركنا في عدة احتفالات".

وأوضح الثنيان أنهم شاركــوا في العديد من المهرجـانات المحلية والعــالمية، وأضــاف: "شاركـنــا في محافل دولية ومثلنا الوطــن في العديد من المشاركات الدولية في دول عدة، منها المعطاء في كوريا الجنـوبـية وفـرنسـا والأرجـنـتـين والإمــارات واليـمـن وإيـطـالـيــا وتركمانستـان والمغرب وروسيا، وكانت أيامًا ثقافية رائعة استفدت منها كثيرًا".