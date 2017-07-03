توافد على فعاليات صيف حائل

حائل ـ واس | Monday, 03 July 2017 - 00:00 am

شهد متنزه المغواة الترفيهي للاحتفالات بحائل، إقبــالاً من زوار وأهــالي مـدينــة حــائل لحضور فعاليات صيـف حائــل 38 الذي تنظمه أمانة منطــقة حائل، تحت شعار "عاد عيدنـا ـ وحيا اللـه أميرنا"، الذي انطلــق ثاني أيام عيد الفطــر المبارك لهذا العام، ويستمر طيلة شهر شوال. وتنوعت الفعاليات ما بين فعاليات المسرح المكشوف الذي يحتضن أمسيات شعرية وإنشادية وفرقًا استعراضية، بالإضافة إلى ركن خاص للرسم التشكيلي والرسم الحـر، وكـذلك مسابـقـات وتحــديات وأسئلــة ثقافية للحضور، وألعاب مائية وهوائية للأطفــال. كما احتوى المتــنزه على صالــة معـارض تحوي أركــاناً مخصصة للجهات الحكــومية والأهلية وسوقـاً شعبياً متكاملاً لــ 51 محلاً مجهزة للأسر المنتجة.