غرفة جدة تكشف حزمة من الفعاليات المتنوعة

جدة ـ واس | Monday, 03 July 2017 - 00:00 am

كثفت غرفة جدة استعداداتها لإطلاق النسخة الجديدة من فعاليات صيف جدة 38، بداية من الأحد المقبل وعلى مدار 30 يومًا، والمقرر إطلاق نسخته الـ 19 بقرية مرسال كأكبر حدث سياحي وتسويقـــي تشهده عروس البحر الأحمر سنويًّا؛ تزامنًا مع الإجازة الصيفية. وتشهد النسخة الجديدة فعاليــات سياحيـــة وترفيهـية ورياضيـة وثقافية تقام للمرة الأولى، وتتوزع على 370 مركزًا تجاريًا ومتنزهًا ترفيهيًا؛ تعزيزًا لمكانة عروس البحر الأحمر على خريطـة السياحة المحلية والعالمية. وأكد الأمين العام لغرفة جدة حسن بن إبراهيم دحلان خلال حفل المعايدة الذي أقامته الغرفة بمناسبة عيد الفطر المبارك اليوم، بحضــور زياد بن بسام البسام نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، ومساعدي الأمين العام وعدد من قياديي الغرفة ومنسوبيها، أن النسخـــة الجديدة التي تستهدف أكثر من مليون زائر تحمل حزمة كبيرة من الفعاليات المثيرة والمشوقة، التي تخاطب كل أفراد الأسرة. وقال: "عقدت اللجنة التنفيذية للفعاليات في الشهــرين الماضيين عددًا من الاجتماعات المكثفة بهدف الترتيب للفعاليات".