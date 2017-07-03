رئيس ليون يؤكد أن لاكازيت على على بعد خطوة من أرسنال

باريس - الفرنسية | Monday, 03 July 2017 - 07:31 am

أكد رئيس نادي ليون الفرنسي لكرة القدم جان ميشال اولاس ان هداف الفريق الكسندر لاكازيت بات على بعد خطوة من الانتقال الى صفوف ارسنال الانجليزي.



واوضح اولاس لصحيفة "لو بروغريه" الفرنسية ان الصفقة ستتم خلال يوم او يومين مقابل مبلغ قد يصل الى 50 مليون يورو.



وقال "ستتم الصفقة مقابل مبلغ يتراوح بين 45 و50 مليون يورو. انه رقم قياسي لارسنال ولليون".



وتخطى لاكازيت حاجز 20 هدفا في المواسم الثلاثة الاخيرة في الدوري الفرنسي وسجل 37 هدفا في 45 مباراة في مختلف المسابقات موسم 2016-2017.



واذا تمت الصفقة، فسيكون ثاني لاعب ينتقل الى صفوف "المدفعجية" هذا الموسم بعد الظهير الايسر البوسني سياد كولاسنياك من شالكه الالماني.



وكان لاكازيت مرشحا للانتقال الى صفوف اتلتيكو مدريد الاسباني لكن الاخير يواجه عقوبة الحرمان من التعاقدات في فترة الانتقالات الصيفية الحالية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).