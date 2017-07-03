تيري قائد تشيلسي السابق ينضم إلى أستون فيلا

لندن - رويترز | Monday, 03 July 2017 - 13:15 pm

أعلن مالك أستون فيلا اليوم الاثنين تعاقده مع جون تيري قائد تشيلسي ومنتخب انجلترا السابق لينضم إلى النادي المنافس في دوري الدرجة الثانية.



وقال توني شيا على تويتر في إشارة الى غريمه في المدينة برمنجهام سيتي الذي رغب أيضا في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 36 عاما "مرحبا بك جون تيري في استون فيلا. الاعلان الرسمي سيصدر بعد قليل".



وأصبح من حق تيري الانضمام إلى أي فريق في صفقة انتقال حر مطلع الأسبوع بعد 22 عاما قضاها في ستامفورد بريدج شهدت سنوات لعبه كلها في الدوري الممتاز.



وذكرت صحيفة برمنجهام ميل وصحف أخرى أن تيري وقع عقدا لمدة عام واحد وطار بالفعل الى المعسكر الاعدادي للموسم مع استون فيلا في البرتغال.



وخاض تيري آخر مباراة له مع بطل انجلترا في مايو أيار وغادر الملعب في لحظة مؤثرة في الدقيقة 26 في إشارة إلى رقم قميصه.



لكن رغم اهتمام أندية وست بروميتش البيون وستوك سيتي وبورنموث بالتعاقد معه قرر تيري الانتقال لدوري الدرجة الثانية بعد أن أقنعه ستيف بروس مدرب استون فيلا بذلك.



وسبق لفيلا الفوز بكأس أوروبا وهبط من الدوري الممتاز في 2016. ورغم الانفاق السخي من الصيني شيا مالك النادي أخفق الفريق في العودة إلى الأضواء.