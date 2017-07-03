الميركاتو الصيفي.. تاريخ غريب.. وحاضر يلامس الجنون

تقرير : محمود وهبي | Monday, 03 July 2017 - 13:52 pm

تنتظر الأندية الأوروبية صيفاً ملتهباً وسط الحديث عن صفقات ضخمة تحمل أرقاماً لم يسبق لها مثيل من ناحية التعاقدات في سوق الانتقالات، حيث ارتفعت قيمة الصفقات بشكل كبير خلال السنوات الماضية التي شهدت صفقات قياسية على صعيد الدوريات والأندية الكبرى، وصولاً إلى صفقة انتقال بول بوجبا إلى الشياطين الحمر في الصيف الماضي، والتي جعلت النجم الفرنسي اللاعب الأغلى في التاريخ. وبدأت حركة انتقال اللاعبين بين الأندية في القرن التاسع عشر مع أرقامٍ متدنية للغاية، حيث أصبح الأسكتلندي ويلي جروفز اللاعب الأغلى في العالم في تلك الفترة عندما دفعت إدارة أستون فيلا 100 جنيه إسترليني لشرائه. وتطوّرت حركة الانتقالات مع مرور السنوات، قبل أن تشهد أخيراً أرقاماً فلكية لامست الجنون أحياناً، فالمبلغ الذي أنفقه برشلونة لشراء مارادونا عام 1982 يوازي المبلغ الذي تنفقه أندية الصف الثاني في الدوريات الأوروبية الكبرى للتعاقد مع لاعب لا يحمل اسماً كبيراً في يومنا هذا.



أسواق قديمة

بدأت حملات بيع وشراء اللاعبين في القرن التاسع عشر، وكان مسرحها الرئيسي الملاعب الإنجليزية، حيث اعتادت الأندية هناك على شراء اللاعبين ولو بأسعارٍ متدنية للغاية. ففي العام 1893، أصبح اللاعب الأسكتلندي ويلي جروفز اللاعب الأغلى في العالم عندما اشتراه نادي أستون فيلا من نادي وست بروميتش ألبيون بقيمة مئة جنيه إسترليني فقط. وبدأ هذا الرقم في التصاعد تدريجياً مع مرور السنوات، قبل أن يصبح الإنجليزي ألف أول من تصل كلفته إلى ألف جنيه إسترليني عندما انتقل من سندرلاند إلى مدلزبرة عام 1905. وأتمّ نادي آرسنال صفقة قياسية عندما تعاقد عام 1928 مع لاعب بولتون واندررز الإنجليزي دافيد جاك، والذي وصلت قيمة انتقاله إلى 10 آلاف و890 جنيه إسترليني. وشهدت السنوات الأولى من القرن العشرين تحطّم الرقم القياسي عدة مرات في الملاعب البريطانية، قبل أن يدخل نادي ريفربليت الأرجنتيني على الخط عام 1932، وذلك عندما دفع لنادي تيجري مبلغ 23 ألف جنيه إسترليني ليتعاقد مع اللاعب بيرنابي فيريرا، ويجلعه اللاعب الأغلى في العالم حينها.



أساطير البرشا

تعاقد برشلونة عام 1973 مع النجم الهولندي يوهان كرويف، والذي غادر أياكس بصفقة كلفت خزائن البرشا مبلغاً وصل إلى 922 ألف جنيه إسترليني، وهو ما يعادل 13 مليون دولار في يومنا هذا مع احتساب التضخم المالي وقيمة العمولات في فترة انتقاله. وأصبح كرويف حينها اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم، لكنه بقي على رأس القائمة لعاميْن فقط، حيث أصبح الإيطالي جيوسيبي سافولدي أول من يتجاوز عتبة المليون جنيه إسترليني عند انتقاله من بولونيا إلى نابولي عام 1975، وتلاه الهداف الإيطالي الشهير باولو روسّي الذي حطم الرقم في العام التالي مع انتقاله من يوفنتوس إلى فيتشنزا. وعاد برشلونة ليكسر الرقم القياسي عام 1982 عندما تعاقد مع النجم الأسطوري دييجو مارادونا الذي انتقل من بوكا جونيورز بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني، قبل أن يحطّم مارادونا رقمه الشخصي مجدداً بعد عاميْن، وذلك مع انتقاله من البرشا إلى نابولي بصفقة وصلت إلى 5 ملايين جنيه إسترليني، وهو ما يعادل قرابة 19 مليون دولار في يومنا هذا مع احتساب نسبة التضخّم.



الحقبة الإيطالية

كانت الأندية الإيطالية الأكثر تحركاً وإنفاقاً في أسواق الانتقالات في فترة خمسينيات وستينيات القرن الماضي، حيث حطّمت هذه الأندية الرقم القياسي في الصفقات الأغلى خلال تلك الفترة، بدءاً من السويدي هانس جيبسون الذي انتقل من أتالانتا إلى نابولي عام 1952 بصفقة وصلت إلى 52 ألف جنيه إسترليني، ووصولاً إلى الإيطالي بييترو أناستازي الذي كلّف يوفنتوس 500 ألف جنيه إسترليني عندما انتقاله من فاريزي عام 1968. ومن بين أبرز اللاعبين الذي حطّموا الرقم القياسي بين صفقتيْ جيبسون وأناستازي نجم منتخب الأوروجواي خوان سكيافينو «ميلان»، بالإضافة إلى الأرجنتيني عمر سيفوري «يوفنتوس»، والإسباني لويس سواريز «الإنتر».



عصر الجالاكتيكوس



بدأ فلورنتينو بيريز فترته الرئاسية الأولى رئيساً لريال مدريد صيف العام 2000، حيث فاز بالانتخابات بعد وعودٍ بإطلاق ما سُمّي بعصر الجالاكتيكوس عبر التعاقد مع أبرز النجوم بصفقات فلكية، بدءاً من الصفقة المفاجئة التي نقلت البرتغالي لويس فيجو في الغريم برشلونة إلى ريال مدريد بقيمة 37 مليون جنيه استرليني «62 مليون يورو» في نفس العام، وهو الرقم الذي جعل فيجو اللاعب الأغلى حينها. وتوالت الصفقات القياسية خلال السنوات التالية في ريال مدريد، والذي تعاقد عام 2001 مع النجم الفرنسي زين الدين زيدان بصفقة كلفت خزائن النادي الملكي مبلغاً وصل إلى 46,6 مليون جنيه استرليني «75 مليون يورو»، وصولاً إلى صفقتيْ البرازيلي كاكا والبرتغالي كريستيانو رونالدو عام 2009. وفي العام 2013، أصبح الويلزي جاريث بيل اللاعب الأغلى في العالم عندما انتقل من توتنهام إلى ريال مدريد بقيمة 86 مليون جنيه استرليني «قرابة 101 مليون يورو»، قبل أن يتحطم هذا الرقم في الصيف الماضي مع انتقال بول بوجبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد.