فيدال: تشيلي تسعى لبلوغ نهائي المونديال القادم

سان بطرسبرج - الألمانية | Monday, 03 July 2017 - 13:08 pm

طوى أرتورو، فيدال نجم وسط منتخب تشيلي الأول لكرة القدم، سريعا صفحة هزيمة فريقه أمس الأحد أمام ألمانيا في نهائي بطولة كأس القارات 2017، معربا عن تفاؤله بمشوار تشيلي في مونديال روسيا .2018



وقال فيدال، أحد أهم لاعبي منتخب تشيلي: "هذا الجيل مذهل في الحقيقة، سنسعى من خلال المباريات القادمة للتأهل حتى نأتي إلى هنا في العام القادم ونقاتل في المونديال، أتمنى أن نصل إلى النهائي".



وقدم منتخب تشيلي في نسخة العام الجاري من بطولة كأس القارات، التي تجمع أبطال ستة اتحادات قارية والمنتخب بطل العالم ومنتخب البلد المضيف لكأس العالم، كرة قدم من طراز رفيع، حيث أن حلمه في التتويج باللقب لم يتبدد سوى في المباراة النهائية أمام قوة وسطوة المنتخب الألماني.



ورغم ذلك، يرى فيدال أن منتخب بلاده قادر على الوصول إلى المباراة النهائية في مونديال العام المقبل.

وأضاف لاعب بايرن ميونخ قائلا: "بكل تأكيد هذا الفريق يسعى دائما للإنجازات الكبيرة، سنعمل بكل جد لنصل إلى الحالة الفنية الأمثل".



وردا على سؤال عن إذا ما كان يرى بالفعل أن منتخب تشيلي كان ليصبح المنتخب الأفضل في العالم لو كان قد فاز بلقب كأس القارات، كما صرح هو في وقت سابق، أجاب فيدال قائلا: "نعم، لو كنا فزنا، ولكن في هذه اللحظات توجد منتخبات أخرى على مستوى عال، سنظل نعمل لكي نصبح من بين المنتخبات الأفضل".



وتحتل تشيلي المركز الرابع في جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018 قبل أربع مراحل على نهايتها.

وتتأهل المنتخبات الأربعة الأولى في الترتيب للمونديال مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الخامس ملحقا فاصلا.