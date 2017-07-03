وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد، عقودًا تدريبية لعددٍ من المدربين الوطنيين، وذلك للإشراف على منتخبنا الوطني الأولمبي الذي يقيم معسكره الحالي في الرياض، استعدادًا للمشاركة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا والمؤه