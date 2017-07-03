المرداسي ومعاونيه ينالون إعجاب رئيس فيفا
سان بطرسبرج - الألمانية | Monday, 03 July 2017 - 13:39 pm
نال طاقم التحكيم السعودي المشارك في قيادة مباريات كأس القارات 2017م التي اختتمت في روسيا، والمكون من فهد المرداسي (حكم ساحة)، وعبدالله الشلوي ومحمد العبكري (حكمان مساعدان) استحسان وإعجاب المسؤولين بالاتحاد الدولي لكرة القدم بعد قيادتهم لمباراتي المكسيك وروسيا في دور المجموعات، والبرتغال والمكسيك في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع باقتدار ومستوىً فني عالٍ.
حيث قدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو خلال تتويجه منتخب البرتغال بميداليات المركز الثالث تهنئته لطاقم التحكيم السعودي على المستوى الذي قدموه والذي ساهم في إنجاح المباراة.