مدرب الهلال السابق يصل دبي لقيادة الوحدة الأماراتي

دبي - الرياضية | Monday, 03 July 2017 - 14:29 pm

حدد نادي الوحدة الأماراتي الأربعاء المقبل موعداً لتقديم المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم الروماني ريجيكامب لوسائل الاعلام ، وينتظر أن يعقد نادي الوحدة مؤتمراً صحفيه لتقديم ريجي كامب الذي سبق له الاشراف الفني على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال .



وكان ريجيكامب قد وصل الامارات اليوم واجتمع مع أحمد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة وناقش معه عدد من الملفات الخاصة بالفريق والتزاماته القادمة ، كما تم تحديد الأهداف التي يسعى النادي لتحقيها في جميع الاستحقاقات التي سيشارك فيها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل .



الجدير بالذكر أن الوحدة سيغادر في 14 من يوليو الجاري الى القاهرة استعدادا للبطولة العربية .