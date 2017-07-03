الصنيع والزعابي يبحثان لوائح الاحتراف في الاتحادين السعودي والإماراتي
الرياض - الرياضية | Monday, 03 July 2017 - 14:10 pm
التقى حمد الصنيع عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وعدد من أعضاء اللجنة اليوم الاثنين برئيس لجنة أوضاع اللاعبين وانتقالات اللاعبين في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم راشد الزعابي .
وجرى خلال اللقاء استعراض لوائح الاحتراف الخاصة بالاتحادين ، وآلية العمل في اللجنتين كما ناقشا عدد من المواضيع المتعلقة بالاحتراف بهدف تبادل الخبرات الإدارية في هذا الجانب.