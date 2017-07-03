الصنيع والزعابي يبحثان لوائح الاحتراف في الاتحادين السعودي والإماراتي

التحق سعود كريري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مساء اليوم الأحد بالمعسكر الإعدادي للفريق الأول والمقام في حالياً في النمسا.وعلى الصعيد الميداني، ركز المدير الفني لفريق الشباب سامي الجابر على الجوانب اللياقية في التد