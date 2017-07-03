الأهلي يفتح تدريباته لوسائل الإعلام وينتظر مدربه الأوكراني

جدة - الرياضية | Monday, 03 July 2017 - 17:16 pm

أعلنت إدارة النادي الأهلي أنها ستفتح تدريبات الفريق الِأول لكرة القدم بالنادي اليوم الأثنين لوسائل الإعلام.



وذكر المركز الإعلامي للنادي أن التدريبات ستبدأ عند الساعه 7:30م على ملعب رديف الجوهرة.



وكان الأهلي قد أجرى أمس الأحد أولى حصصه التدريبية ضمن المرحلة الأولى للبرنامج الإعدادي للفريق.



وينتظر الأهلي وصول مدربه الجديد الأوكراني سيرجي ريبيروف والذي تم التعاقد معه أخيرا للإشراف على الفريق في الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين وبقية المنافسات .