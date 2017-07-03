الحبسي يحمي عرين الهلال لموسمين

الرياض - الرياضية | Monday, 03 July 2017 - 18:53 pm

تلقى الحارس العماني المحترف في صفوف فريق ريدينغ الانجليزي موافقه شفهية من إدارة ناديه للانتقال إلى فريق الهلال، حيث عقد الحبسي اجتماعاً مع إدارة ناديه اليوم تمهيداً لإستكمال إجراءات انتقاله للهلال بصفة رسمية، بعقد يمتد إلى موسمين.



ونشر الحبسي صورة على حسابه الشخصي في "تويتر" طبع عليها قلبين باللون الأزرق مع علامة التأكيد وهو ما فسره البعض بأنه إشارة من كابتن المنتخب العماني بقرب انتقال للأزرق السعودي.



يشار إلى أن الاتحاد السعودي سمح للاندية بالاستعانة بحراس مرمى أجانب، وهو ما استغله ناديا التعاون وأحد بالتعاقد مع المصري الحضري الجزائري دوخة.