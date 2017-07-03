بورصة تعاقدات أندية الدوري السعودي تتجه للحراس العرب

الرياض- نواف الشعلان | Monday, 03 July 2017 - 20:36 pm

شهدت الأيام الماضية تسارع في وتيرة تعاقدات أندية دوري المحترفين السعودي مع الحراس الأجانب العرب، استعداداً للموسم الرياضي الكروي الجديد 2017-2018م.



واتجهت الأندية السعودية إلى التعاقد مع الحراس، بعد قرار اتحاد القدم السعودي نهاية الشهر الماضي، بالموافقة على استقطاب حارس مرمى أجانب، مما جعل هذا القرار تتسابق عليه الأندية السعودية على تفاوض الكثير من الحراس المميزين لحماية عرينها اعتباراً من الموسم الجديد.



وكانت بداية التعاقدات الأندية السعودية مع الحراس الأجانب من نادي التعاون بعد أن ضم الحارس المصري الدولي عصام الحضري، فيما جاء ثانياً نادي أحد بعد التوقيع مع حارس منتخب الجزائر عز الدين دوخه، وحل ثالثاً نادي الهلال بعد إعلانه اليوم الإثنين عن اتفاقيته مع الحارس العماني الدولي علي الحبسي، فيما حل الشباب رابعاً بالتوقيع مع الحارس التونسي فاروق بن مصطفى.



وينتظر أن تشهد الأيام المقبلة مزيداً من التعاقدات الأجنبية في خانة المرمى.