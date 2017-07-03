تيري: لا أستطيع تحمل مواجهة تشيلسي

رويترز - الرياضية | Monday, 03 July 2017 - 21:36 pm

أعلن أستون فيلا اليوم الأثنين تعاقده مع جون تيري قائد تشيلسي ومنتخب إنجلترا السابق لمدة عام واحد لينضم إلى النادي المنافس في دوري الدرجة الثانية.



وأبلغ تيري موقع النادي على الانترنت "أنا سعيد بالانضمام إلى أستون فيلا، أنا معجب بهذا النادي منذ سنوات طويلة".



وتابع "هناك منشآت وتجهيزات رائعة في بوديمور هيث، فيلا بارك واحد من أجمل الملاعب في البلاد، النادي يملك مجموعة من اللاعبين الممتازين يقودهم مدرب مخضرم وناجح هو ستيف بروس.



"أنتظر على أحر من الجمر اللعب مع النادي وأتمنى أن أساعده على تحقيق شيء مميز هذا الموسم".



وقال تيري إن قراره بالانتقال إلى أستون فيلا لا يعني تقليص طموحاته الكروية لكنه تحدث عن تجنب مواجهة فريقه السابق تشيلسي الذي شارك معه في أكثر من 700 مباراة.



وأضاف "ذهنيا لم أتخلص من فكرة مواجهة تشيلسي، قضيت مع الفريق 22 عاماً وأنا فخور بذلك وأتمنى التوفيق للنادي الموسم المقبل لكن كل تفكيري ينصب بنسبة مئة بالمئة هنا، أنا سعيد بانضمامي للفريق.



"طموحي مواصلة اللعب وسيتفهم البعض هذا الأمر والبعض الآخر لا، حالتي البدنية جيدة وجاهز للعب وتقديم أقصى ما لدي هذا العام، أنا هنا وجاهز للقتال من أجل قميص أستون فيلا ولهذا النادي".



وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن عقد تيري الممتد لعام واحد يمنحه 60 ألف جنيه استرليني (78 ألف دولار) في الأسبوع وهي صفقة وصفها المدرب ستيف بروس بأنها "تستحق كل بنس" في إطار سعي النادي للعودة لدوري الأضواء بعد هبوطه في 2016 وأنهى الموسم الماضي في المركز 13 في دوري الدرجة الثانية.



وقال بروس "تيري يستحق كل بنس لأننا ندرك ما سيقدمه، ليس سهلا الحصول على قائد طبيعي بين اللاعبين هذا الأيام.، تابعته لفترات طويلة للغاية والتعاقد معه أمر جيد للغاية لنا جميعاً".



وتقدم برمنجهام سيتي منافس فيلا في المدينة بعرض لتيري عن طريق المدرب هاري ريدناب الذي قال اليوم "قدمنا له عرضاً جيداً، سأكون منافقاً لو قلت إنه ليس لاعباً مميزاً، أستون فيلا تعاقد بالفعل مع لاعب من الطراز الرفيع".



وأصبح من حق تيري الانضمام لأي فريق في صفقة انتقال حر مطلع الأسبوع بعد 22 عاماً قضاها في ستامفورد بريدج شهدت سنوات لعبه كلها في الدوري الممتاز.



وخاض تيري آخر مباراة له مع بطل إنجلترا في مايو وغادر الملعب في لحظة مؤثرة في الدقيقة 26 في إشارة إلى رقم قميصه.



لكن رغم اهتمام أندية وست بروميتش البيون وستوك سيتي وبورنموث بالتعاقد معه قرر تيري الانتقال لدوري الدرجة الثانية بعد أن أقنعه بروس مدرب أستون فيلا بذلك.



وسبق لفيلا الفوز بكأس أوروبا وهبط من الدوري الممتاز في 2016، ورغم الانفاق السخي من الصيني توني شيا مالك النادي أخفق الفريق في العودة إلى دوري الأضواء لكنه من المرشحين لتحقيق نتائج طيبة الموسم المقبل.