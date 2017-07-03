الحبسي يحمي الهلال مقابل 24 مليونا

الرياض ـ حمد الصويلحي | Monday, 04 July 2016 - 00:00 am

أصبح العماني علي الحبسي، حارس فريق ريدينج الإنجليزي ومنتخب عمان، حامياً لمرمى فريق الهلال في الموسم المقبل.

وأنهت إدارة نادي الهلال، أمس الإثنين، إجراءات التوقيع المبدئي عبر الفاكس مع الحبسي، لمدة ثلاثة أعوام، مقابل 22 مليوناً و500 ألف ريال، بواقع سبعة ملايين و500 ألف ريال عن الموسم الواحد، على أن يكون التوقيع النهائي فور انضمام اللاعب إلى معسكر الهلال الخارجي، والمقرر في النمسا، اعتباراً من 11 يوليو الجاري، استعداداً لمنافسات الموسم المقبل.

وقالت لـ"الرياضية" مصادر خاصة إن الحبسي (35 عاماً) عقد اجتماعاً عاجلاً مع إدارة ناديه أمس في العاصمة البريطانية لندن، ناقشها في إمكانية خروجه من النادي، لينتهي الاجتماع بموافقة ريدينج على الخطاب الهلالي المرسل.

وبحسب المصادر، فإن إدارة الهلال ستدفع مليوناً و500 ألف ريال لصالح نادي ريدينج الإنجليزي، مقابل تنازله عن المدة المتبقية في عقد الحبسي الذي كشف لإدارة الهلال عن كامل عقود الدعاية والإعلان التي يرتبط بها، قبل التوقيع رسمياً مع الهلال، خشية وجود تعارض بينها وبين العقود المبرمة للهلال مع الشركات التجارية في السعودية.

وجاءت صفقة الحبسي لتكون خامس الانتدابات الهلالية الجديدة للموسم المقبل، بعد التوقيع مع المهاجم مختار فلاتة، ولاعب الوسط محمد كنو، والمدافعين حسن كادش وعلي البليهي.

وبدأ الحبسي عملية إنهاء بعض التزاماته في لندن التي قضى فيها مدة تزيد عن 10 أعوام، وذلك قبل الانضمام رسمياً إلى فريق الهلال.

وسيكون الحبسي رابع أجانب الهلال في الموسم المقبل، إلى جانب الثلاثي السوري عمر خربين، والبرازيلي كارلوس إدواردو، والأوروجوياني نيكولاس ميليسي.

وتعكف الإدارة الهلالية هذه الأيام على إكمال ملف اللاعبين الأجانب، عبر التعاقد مع مهاجم وفق رؤية الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الفريق، على أن تحدد بعد ذلك موقفها من اللاعب الأجنبي السادس، سواء كان التعاقد معه خلال الفترة الصيفية الحالية، أو تأجيل ذلك إلى الفترة الشتوية في يناير 2018.