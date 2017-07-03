القادسية يتفق مع ستانلي ويؤجل الإعلان

الدمام ـ حماد الدوسري | Monday, 04 July 2016 - 00:00 am

توصلت إدارة نادي القادسية إلى اتفاق نهائي مع النيجيري ستانلي أوهاويتشي للانتقال إلى الفريق اعتباراً من الموسم المقبل.

وفضلت إدارة القادسية عدم الإعلان الرسمي، نظراً لارتباط اللاعب بالمشاركة مع فريقه الحالي الزمالك المصري، الذي يخوض اللقاء أمام اتحاد طرابلس الليبي يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء توجه القادسية إلى اللاعب ستانلي (27 عاماً) بناء على توصية التونسي ناصيف البياوي، مدرب الفريق، الذي طالب الإدارة بضرورة التعاقد معه، لما يمتلكه اللاعب من إمكانات فنية، جعلته من أفضل المهاجمين في الدوري المصري خلال الأعوام الماضية.

وشارك ستانلي مع فريق وادي دجلة في المواسم الثلاثة الماضية، قبل أن ينتقل بنظام الإعارة إلى الزمالك المصري في يونيو 2016.

على صعيد قدساوي آخر، نجحت إدارة النادي في تمديد عقد عبد المحسن فلاتة، مدافع الفريق، لمدة خمسة أعوام مقبلة.

وانضم فلاتة إلى القادسية في يناير 2016 قادماً من الوحدة، وقدم مستويات مميزة مع الفريق، الأمر الذي أدى إلى تجديد عقده لمدة خمسة أعوام.