الاتحاد والتعاون ينعشان الزمالك بـ10 ملايين

القاهرة ـ السيد خطاب | Monday, 04 July 2016 - 00:00 am

أنعش ناديا الاتحاد والتعاون خزانة نادي الزمالك المصري بـ10 ملايين ريال.

واستلم الزمالك المصري مليوناً و300 ألف دولار (نحو أربعة ملايين و800 ألف ريال)، من نادي الاتحاد، أمس الإثنين، وتمثل الدفعة الأولى من صفقة إعارة المصري محمود عبد المنعم "كهربا"، الذي جدد نادي الاتحاد عقد إعارته من الزمالك لمدة موسم واحد.

ووقع الناديان على العقد الجديد مطلع الأسبوع الماضي، وتضمن حصول الزمالك على مليونين و300 ألف دولار، منها مليون و300 ألف كدفعة أولى، ومليون دولار دفعة ثانية يستحقها الزمالك مع الأيام الأولى من أغسطس المقبل.

على صعيد متصل، فتح المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الباب أمام أي لاعب يرغب في الخروج من النادي.

وقال لـ"الرياضية": "لا أمانع في انتقال أي لاعب، بشرط حضور عرض يليق بالنادي".

وجاء حديث مرتضى منصور في وقت وصل فيه الزمالك إلى اتفاق مع نادي التعاون، يتضمن إعارة مصطفى فتحي، لاعب الوسط، لمدة موسم واحد، مقابل مليون و400 ألف دولار للزمالك (نحو خمسة ملايين و200 ألف ريال).

وينتظر أن يصل إلى القاهرة وفد من إدارة نادي التعاون، اليوم الثلاثاء، لتوقيع صفقة الانتقال رسمياً، فيما سيحصل اللاعب على 600 ألف دولار.

وبحسب مصادر خاصة لـ"الرياضية"، فإن العقد المبرم بين الناديين يمنح التعاونيين أحقية شراء عقد اللاعب، مقابل ثلاثة ملايين و600 ألف دولار للزمالك (نحو 13 مليون ريال سعودي)،

وقال مرتضى منصور إن العرض المقدم للزمالك مرضٍ، وكان من الضروري الموافقة عليه.

وأوضح: "صفقة الإعارة لمدة موسم واحد ستجلب للنادي 100 مليون جنيه مصري، وهناك قائمة تم تجهيزها باللاعبين الراحلين عن النادي، ومن سيستمر هم "الرجالة" فقط، أما من يلهث وراء الأموال فلن يجد له مكاناً داخل القلعة البيضاء".