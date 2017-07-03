اللجنة التجارية تكشف عن مهامها

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب | Monday, 04 July 2016 - 00:00 am

تقرر أن يكشف الستار مطلع الأسبوع المقبل عن آلية ومهام عمل اللجنة التجارية للاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي يترأسها عادل عزت، رئيس الاتحاد، وتضم في عضويتها عبدالرحمن الحضيف وحسين اليامي وطه الغامدي ومشهور الحارثي.

وتعقد اللجنة اجتماعها الأول الأسبوع المقبل في الرياض، وستتولى ملف الرعاة للاتحاد والمنتخب السعودي والأندية، إضافة إلى آلية العمل بعد مشروع التخصيص الذي سيتم الإعلان عنه من قبل الهيئة العامة للرياضة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى البحث عن رعاة لبطولة دوري الدرجة الأولى للمحترفين، وبطولة دوري الدرجة الثانية.