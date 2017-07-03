أندية الأولى تطالب بحقوق النقل

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب | Monday, 04 July 2016 - 00:00 am

جددت الأندية المشاركة في بطولة دوري الدرجة الأولى للمحترفين مطالباتها بالحصول على ستة ملايين ريال، بواقع 380 ألف ريال لكل نادٍ، وتمثل قيمة عوائد النقل التلفزيوني لمباريات الموسم الماضي.

وقالت لـ"الرياضية" مصادر خاصة إن الأندية ستقدم طلبها إلى الدكتور عبد الله البرقان، رئيس رابطة دوري الدرجة الأولى، لتقديمها إلى مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وينتظر أن تعقد الرابطة اجتماعاً مع الأندية، غداً الأربعاء، لمناقشة العديد من المقترحات، من بينها لعب البطولة بنظام المجموعتين من دورين.

ويتضمن المقترح تقسيم الأندية إلى مجموعتين، بواقع ثمانية أندية في كل مجموعة، على أن تتأهل الأندية أصحاب المراكز الأربعة الأولى في كل مجموعة إلى لعب دورة من أربعة فرق ومباريات الذهاب والإياب، يتأهل في نهايتها متصدر كل مجموعة إلى بطولة دوري المحترفين، على أن تقام بينهما مباراة تحديد البطل، فيما تلعب الأندية من الخامس وحتى الثامن دورة مماثلة، يهبط في نهايتها الفريق متذيل الترتيب إلى دوري الدرجة الثانية، ويلعب الفريقان صاحبا المركز قبل الأخير في مباراة ذهاب وإياب لتحديد الفريق الهابط الثالث.

وإلى جانب ذلك، يناقش الاجتماع تعديل فقرة في النظام الأساسي للرابطة، ويستعرض تفاصيل تسويق المباريات، إلى جانب مشروع مراقبي مباريات دوري الدرجة الأولى.