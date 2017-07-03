رابح:“يا زين عيدنا في بلدنا”

الرياض - سلمان المسدر | Tuesday, 04 July 2017 - 00:00 am

كان المشهد أشبه بنهائي كرة قدم، كل شيء في محيط مركز الملك فهد الثقافي ليل أول أمس أوحى بذلك، توافدت الجماهير بكثافة على مدخل المركز، أهازيج "أووه يا رابح" مع إضاءات شاشات أجهزة الهواتف، وحركة "الداب" التي غزت الملاعب السعودية العام الماضي احتفالا بالأهداف، قدمها رابح صقر.

لم يكن ثمة متنافسين على أرض المسرح ولا كرة قدم، كان هناك سبع عشر "هدفا" سجلها الصقر تباعا في مرمى "الطرب".

عقارب الساعة تمضي إلى الثانية عشرة إلا ربعا و"رابح صقر" للتو يغادر "المكس زون" مودعا الصحفيين والمصورين قبل أن يصرف التحية العسكرية لجمهوره الذي بادله التحية ب"أووه يا رابح" مع إضاءة شاشة هواتفهم المتنقلة، زاوج رابح بين الأغاني الطربية والوجدانية وبين أغانيه ذات الرتم السريع التي تعود عليها جمهوره فغنى لهم "أبد يعني، ماني مصدق، من كثر عثراتي، قليل الخاتمة، غبت عني يوم واحد " قبل أن يخاطب جمهوره " أنتم جمهور فنان، يغني، يريح، يبرد تسبدي "ليضج المسرح مجددا ب"أووه يا رابح" ليعود ب "خلاص، يا للي تعرفون، كل ما زاد التأمل، مغرورة، من كبرها هانت علي، هو هذا".



رائعة "قالوا الحب أعمى"

عاد رابح ليدخل الجمهور معه في أجواء الطرب والرومانسية برائعته الجديدة في ألبومه الأخير "قالوا الحب أعمى" الذي جمعته لأول مرة بابن مدينته "الأحساء" الموسيقار ناصر الصالح عبر كلمات الشاعر عبدالله أبوراس والتي تفاعل الجمهور معها من خلال الأداء المذهل والإحساس العالي والكلمات المؤثرة للأغنية ليتبعها ب "صدقيني، يعني تظلمني، سقى الله زمان راح، في منتهى الرقة" قبل أن يختتم الحفلة بأغنيته الوطنية الشهيرة "يا دار".



"الداب" تشغل الجمهور

أثارت حركة الداب المشهورة - والتي ظهرت لأول مرة عبر ملاعب كرة القدم الأمريكية قبل أن تغزوا ملاعب كرة القدم - جماهير الحفل الحاضرة التي تفاعلت مع رابح بعد كل مرة يقوم فيها بأداء الحركة، الطريف أن الفنان رابح صقر قام بتعليمها لأفراد فرقته الموسيقية، إذ احتفل بها مع قائد الفرقة المايسترو "هاني فرحات" قبل أن يقوم بأدائها برفقة عازف الكمان "محمود سرور" وسط تصفيق عاصف من الجمهور.



تألق عايض والحكمي



وكان الفنان عايض قد تألق في بداية الحفل عبر حفلته الرسمية الأولى وأظهر ثقة عالية على خشبة المسرح وقام بأداء 9 أغنيات " ساقي العطش، نسيتني، تعال كلك، فمان الله، ما فضيت، طالبك يا رب، مودي خوش، تلخبط" تضمنت إطلاق أغنيته الجديدة "اللي تركني" من كلمات الشاعر فهد المساعد بالتزامن مع إطلاقها على موقع يوتيوب قبل أن يختتم وصلته بالأغنية الوطنية "عاش سلمان"، أتبعه الفنان إبراهيم الحكمي ب 9 أغنيات أيضا افتتحها ب "الله يجازيك" و"ايه أحبك" ثم "حبيبي اللي" و"يا ما احلى شبة النار" و"الدنيا بكوم" قبل أن يلهب أكف الجماهير بأغنيته المعروفة "دق ألماني" ألحقها ب " كل ما جيت بسلى، يا جزاء اللي تعدى في دروبي" لينهي وصلته الغنائية بأغنية "يا السعودي ارفع الراية سما".



على هامش الحفل

تألق مذيعا إذاعة روتانا خالد عبدالعزيز ويزيد الراجحي في تقديم نجوم الحفل من الفنانين وقامت الإذاعة ببث الحفل مباشرة عبر أثيرها.

نال عازف الكمان المصري محمود سرور إشادات واسعة نظير تميزه في وصلتي الفنان رابح صقر وإبراهيم الحكمي وتألقه بأكثره من مقطوعة موسيقية.

ظهر الفنان رابح صقر متألقا عبر الحفلة موجها السؤال لجمهوره : مبسوطين؟ في أكثر من مناسبة كما ردد كثيرا عبارة "يا زينكم" و"يا زين عيدنا وحنا في بلدنا"

حضر الحفل رئيس شركة روتانا للصوتيات سالم الهندي وعدد من قيادات الشركة مثل فراس خشمان وحمد ناصر و صالح عيسى.